وفي تقديم التفاصيل التي جمعتها الولايات المتحدة منذ تعقب وإسقاط البالون، قال المسؤول إن البالون مجهز أيضًا بألواح شمسية كبيرة قادرة على تشغيل مجموعة من أجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخباراتية، بحسب صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني.



وتأتي التفاصيل الجديدة في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون استخباراتيون وعسكريون ودبلوماسيون لإطلاع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على البالون الصيني الذي أُسقط الأسبوع الماضي.



وقالت الصين إن المنطاد كان عبارة عن مركبة مدنية تجري أبحاثًا في مجال الأرصاد الجوية وأدانت الولايات المتحدة لإسقاطها.



تهدف النتائج -تي تم رفع السرية عنها مؤخرًا حول البالون- إلى دعم حالة إدارة بايدن بأن المركبة تم تصميمها للتجسس على ارتفاعات عالية وتبرير الإجراءات الأمريكية الوشيكة.