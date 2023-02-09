الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الغربية بإلغاء شارع يخترق قطعة أرض ملك مواطن

الغربية محمد طارق

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها 33 الصادر اليوم، قرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، رقم 1197 لسنة 2022، بإلغاء شارع يخترق قطعة أرض ملك أحد المواطنين بحى أول طنطا.

وجاء القرار بناء على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمعروضة بتاريخ 2022/11/29، بشأن كتاب حى أول طنطا رقم 569، والمرفق به عدد 3 نسخ لإلغاء الشارع محل الشكوى، بشأن الشكوى المقدمة من المواطن محمد السعيد أحمد سلام مالك قطعة الأرض رقم 45 أصلية بحوض البغدة 24 والمشتراة من هيئة الأوقاف.

والذى يتضرر من وجود شارع يخترق قطعة الأرض المشار إليها ويرغب فى الغاءه، وبناء على كتاب حى أول طنطا رقم 585 والمتضمن أن الحى ليس لديه مانع فى طلب المواطن، وبناء على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/10/26.

تقرر مادة 1، الموافقة على إلغاء الشارع المار بقطعة الأرض رقم 45 أصلية بحوض البغدة والمشتراه من هيئة الأوقاف، مادة 2 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى المختصين تنفيذه.