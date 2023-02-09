التعليم تحدد ضوابط وآليات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية فى المحافظات

كتب محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية، ضوابط والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أكدت المديريات أن التظلمات تستمر لمدة 15 يوما من تاريخ فتح باب التظلم، على أن يسدد الطالب مبلغ 35 جنيها عن كل مادة يرغب فى التظلم فيها.

وحددت المديريات الأوراق المطلوبة وتشمل صورة بطاقة لولى الأمر وطلب مراجعة الأوراق من مقر التظلمات واستكمال البيانات والتوجه لمقر التظلم الخاص فى الإدارات التعليمة التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب ويحصل على رقم وميعاد للإطلاع على صورة ضوئية من كراسة إجابة الطالب وصورة من نموذج الإجابة ويقوم الطالب بمقارنة إجابته بنموذج الإجابة وأي جزئية غير مصححة أو خطأ في الجمع أو خطأ فى تجميع الجزئيات يتم تسجيله فى ورقة الملاحظات التى يتسلمها الطالب من الكنترول.

وأوضحت المديريات أنه يتم عرض الملاحظات التى دونها وكتبها الطالب مع كراسة الإجابة على الموجه العام والموجهين الأوائل وإذا ثبت للطالب الحق فى أى درجة سوف يحصل، على أن يتم فحص التظلمات خلال 15 يوم من التوجيه العام والموجهين الأوائل للمادة وإذا حصل الطالب على درجات يتم تعديل درجاته ومجموعه على قاعدة البيانات و في حالة تعديل الدرجات يتم استرداد المبلغ المدفوع للمادة بموجب الايصال الذى دفع به ولى الأمر .

الجدير بالذكر أن المديريات التعليمية أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية.