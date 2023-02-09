التحريات: تسابق أتوبيسين وراء حادث كوبرى الدقى وضبط السائقين

كشفت المعاينة الأولية لحادث كوبرى الدقى، أن الحادث نتيجة لتسابق 2 مينى باص أعلى الكوبرى فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المهندسين والعجوزة ونتج عنها تعلق أحدهم وتهشم سور الكوبرى وأنقذت العناية الإلهية الأتوبيس من السقوط من أعلى الكوبرى لولا منع السور من سقوطه ونتج عنه إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفي.

وأضافت التحريات، أن السور تهشم وتسبب الحادث فى توقف حركة السيارات بالكامل فى الاتجاهين بسبب غلق الكوبرى لعدة دقائق بعد الاستعانة بلوادر المحافظة وتم استعدال الأتوبيسين وانزالهم من أعلى الكوبرى وقام رجال المرور بإعادة فتح الطريق فى الاتجاهين، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالكامل وسط تواجد الخدمات المرورية على الكوبرى بمنطقة الدقى لتسيير حركة السيارات.

وأضافت التحريات، أنه تم القبض على سائقى الأتوبيسات ليتم التحقيق معهم فى الحادث وتم اقتيادهم لقسم الدقى ويقوم رجال المرور حاليا بتسيير حركة المركبات بعد رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى أعلى كوبرى الدقى المعدنى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 2 مينى باص بسور كوبرى الدقى المعدنى وسقوط جزء من السور وتعلق أحدهم من أعلى فى السور.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.