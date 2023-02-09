التأمين الصحى الشامل بالأقصر يحث الأهالى لتحديث البيانات وسداد الاشتراكات

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم هيئة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، دعما كبيرا للمواطنين فى القرى والنجوع ضمن حملة "طرق الأبواب" بالأقصر، لحث المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل، والتوعية بحجم الخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى أهمية تحديث البيانات والانتظام فى سداد الاشتراكات لضمان الحصول على جميع الخدمات الطبية المقدمة.

ويقول الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، إن الهيئة تسعى دائماً للتيسير على المواطنين، حيث تم الإعلان عن تواجد فريق الهيئة بوحدة طب أسرة الزناقطة بهدف تقديم خدمات التسجيل وتحديث البيانات، بالإضافة لسداد الاشتراك فى مكان واحد، مشدداً على أنه سيتم إيقاف الخدمة الطبية اعتبارا من أول مارس 2023 حال عدم سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل.

ويضيف مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تعقد سلسلة ندوات تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكيفية الحصول على الخدمات الطبية والاستفادة منها، بمشاركة الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واختيار محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتحت رعاية المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأكد الدكتور محمود عبدالوهاب أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين وإلزامى فى مصر، وهو مشروع قومي الهدف الأساسي منه هو صحة أفضل لجميع أفراد الأسرة، مؤكداً أن إدارة المستفيدين بالفرع تقوم بإتاحة وإمكانية حصول المغتربين على الخدمة الطبية والتسجيل وفق شروط معينة للعاملين المغتربين، وكذلك طرق التسجيل بالمنظومة وتسديد الاشتراكات لضمان استمرارية الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بالمحافظات الأخرى عن طريق إحالة المريض إلى الجهات المتعاقدة وخارج مستشفيات التأمين الصحي الشامل في حال عدم توفر الخدمة، مؤكداً أنه من حق المريض الحصول على الخدمة الصحية في أي مكان طبقا لشروط تقديم الخدمات.

وشدد مدير عام التأمين الصحي الشامل على أن إدارة العلاقات العامة بالفرع أيضاً حريصة على التواصل الفعال مع المواطنين لرصد كل العقبات التى تواجه المستفيدين وتيسير الإجراءات للحصول على الخدمة، وذلك بالتواصل مع الإدارة المختصة، لافتاً النظر إلى دور المنظومة الصحية وعدم وجود سقف للإنفاق على المواطن بالمنظومة، وناشد الجميع بالإتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 في حال الشكاوى والمقترحات.



التأمين الصحى الشامل بالأقصر تحث الأهالى بسداد الإشتراكات



التأمين الصحى الشامل بالأقصر تحث الأهالى تحديث البيانات



تحديث بيانات المواطنين ضمن هيئة التأمين الصحى الشامل



جانب من جولات التأمين الصحى الشامل بالساحات الدينية



جانب من حملات توعية المواطنين بالأقصر



جانب من دعم الهيئة للأهالى بسداد الإشتراكات وتحديث البيانات



حملة التوعية بسداد الإشتراكات بالتأمين الصحى الشامل









