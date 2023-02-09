وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار في منطقة "الدلبه"، وأطلقت الرصاص الحي على السائق، الذي ترك ينزف، قبل أن تنقله بسيارة عسكرية، دون معرفة وضعه الصحي.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صيادين اثنين في بحر شمال قطاع غزة، واستولت على معدات الصيد الخاصة بهما.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت - في وقت سابق اليوم - الصيادين شمال القطاع وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.