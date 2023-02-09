واعتبر جوتيريش - في بيان اليوم الخميس - أن ممارسة بتر الأعضاء التناسلية، المنتشرة في بعض الثقافات لأكثر من ألف عام، تسبب أضرارًا مدى الحياة للصحة الجسدية والعقلية للنساء والفتيات، مؤكدًا على أهمية ضخ استثمارات عاجلة مع اتخاذ إجراءات، حتى يتمكن العالم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الختان بحلول عام 2030.



وأضاف أن هذه الممارسة متجذرة في سياق عدم المساواة بين الجنسين والأعراف الاجتماعية المعقدة التي تحد من مشاركة المرأة وقيادتها وتحد من وصولها إلى التعليم والعمل، واعتبره تمييزًا يلحق الضرر بالمجتمع بأسره، داعيًا إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع لوضع حد.



وقال إن المبادرات الجارية بالفعل من قبل المنظمات غير الحكومية الشريكة قد أدت بالفعل إلى "زيادة الحلفاء مثل الزعماء الدينيين والتقليديين والعاملين في مجال الصحة والمسؤولين عن إنفاذ القانون وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات الشعبية"، لإنجازات ملموسة في حماية النساء والفتيات.



يذكر أن البرنامج المشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف لتسريع القضاء على الختان يعمل منذ عام 2008، ويركز على 17 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط، كما يدعم المبادرات الإقليمية والعالمية، ومن خلال دعم البرنامج، تلقت أكثر من ستة ملايين فتاة وامرأة خدمات الوقاية والحماية والرعاية.



وفقًا للتقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن الختان لعام 2021، تم منع أكثر من 532 ألف فتاة من الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومع ذلك، يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا أنه قد يكون هناك ما يصل إلى مليوني حالة من حالات الختان بحلول عام 2030، والتى كان من الممكن تجنبها لولا الإلتفات لمكافحة جائحة كورونا.



ولا يزال هناك حوالي واحدة من كل أربع فتيات ونساء في جميع أنحاء العالم، أو 52 مليون شخص، قد تعرضن للختان بواسطة العاملين الصحيين، مما يشير إلى "اتجاه مقلق في إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" ، وفقًا لتحليل اليونيسف في عام 2020.