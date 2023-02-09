اعترافات لصوص أرصدة البنوك بحيلة موظف خدمة عملاء: نستغل سذاجة الضحايا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

بحيلة ماكرة يستولى نصابون على أموال المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظفى بنوك والاتصال بهم والاستيلاء على بياناتهم شخصية تمهيدا لسرقة أرصدتهم البنكية، فتم ضبطهم معترفين بارتكابهم عددًا من الوقائع مستغلين سذاجة الضحايا.

ونجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"- عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال والدالة على نشاطهما الإجرامى المؤثم") كما تبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو الذى أسفر عنه الفحص والتحرى.