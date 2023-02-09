استمرار أعمال تطهير بحيرة البرلس بانضمام كراكتين لأسطول المقاولون العرب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشبخ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم كل القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومن بينها أعمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال مراحل التطوير، كونها أولى البحيرات فى البحيرات الطبيعية من حيث الإنتاج الاسماك، وثالث أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة وتعد مصدراً أساسيا للثروة السمكية، وتسهم أعمال التطوير والتعميق في زيادة كميات الأسماك وتنوعها في البحيرة.

وأعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن انضمام أحدث كراكتين إلى أسطول الشركة للمشاركة فى أعمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتى تمثل ثالث أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة، وتعد مصدراً أساسيا للثروة السمكية، كما أنها الأولى فى البحيرات الطبيعية من حيث الإنتاج السمكى، وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن وتعمل على عودة البحيرات المصرية إلى سابق عهدها بعد أن أصابها الإهمال لسنوات عديدة، وأن القيادة السياسية توجه بضرورة تطوير كافة البحيرات للاستفادة منها والحفاظ على الحياة البيئية فيها.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن الشركة تعمل فى مشروع تطوير البحيرة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تعمير الساحل الشمالى التابع لها، وبالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق اسم المهندس صلاح حسب الله رئيس مجلس الإدارة ووزير الإسكان الأسبق وأحد المؤسسين للشركة، واسم المهندس اسماعيل عثمان رئيس مجلس الإدارة الأسبق على الكراكتين تخليداً لذكراهم.

وأوضح فاروق أن دخول الكراكتين إلى العمل فى البحيرة سوف يسهم فى سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية وزيادة المساحة المتاحة لأعمال الصيد الحر، مضيفا أن الكراكتين تعدان من أحدث أجيال الكراكات، ويبلغ طول الكراكة الكلى 45 مترا، وتقوم بتكريك نحو 4200 متر مكعب خليط رمال ومياه فى الساعة بنسبة تركيز 25% للمواد الصلبة، وذلك عن طريق طلمبة تكريك لديها قدرة على الضخ لمسافة تزيد عن 2500 متر طولي ويبلغ متوسط ساعات تشغيل الكراكة حوالى 17-18 ساعة, وتتميز بأنها اقتصادية فى التشغيل وصديقة للبيئة وتعمل فى المياه الضحلة والأعماق المنخفضة والأعماق الكبيرة حتى عمق 15 مترا وفى مداخل البواغيز وفى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية، كما أنها مزودة بأحدث أجهزة الرصد المساحى.