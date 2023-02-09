استكمال جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز أبنوب

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سكرتير عام مساعد المحافظة عدلي أبوعقيل لحضور جلسة التشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023/2024)، والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) بمركز ومدينة أبنوب وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات والتي تشمل كافة مراكز وأحياء المحافظة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولى، بحضور النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وفتحي عامر مسئول بناء القدرات بالوحدة وبعض أعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لافتًا إلى أن الجلسة قد شهدت مناقشات ومقترحات واستفسارات عديدة استمرت بضع ساعات ، حيث تم استعراض ومناقشة الاحتياجات والخدمات والمرافق التي يحتاجها فعليًا المواطنين بقرى مركز أبنوب وخاصة مشروعات تنمية تكتل النباتات العطرية والتي تشتهر بزراعتها قرى المركز ويعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية بالمحافظة لإدراجها بالخطة الاستثمارية خاصة، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والتي تضمنت مقترحات بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي والمياه وتحسين الانارة واستكمال مشروعات الرصف بالقرى بعد استكمال توصيل المرافق الأساسية بالقرى.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الهمم بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.