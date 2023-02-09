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استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق بتعاملات الخميس 9 فبراير 2023

الخميس، 09 فبراير 2023 07:00 ص
استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق بتعاملات الخميس 9 فبراير 2023 الدواجن
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الدواجن  استقرار في السوق المحلى للمستهلك وسوق الجملة والمزارع،  اليوم الخميس وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 67 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 75 و 78 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، سعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيه وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 94 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 105 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 96 جنيها للكرتونة.

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