إعدام 9183 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

فيما أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير الطب البيطري بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتحصين الماشية وعلاجها من خلال القوافل والحملات البيطرية بكافة القرى، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، مضيفا ان مديرية الطب البيطرى قامت خلال شهر يناير الماضي بعدد من الحملات المكثفة من خلال كافة الادارات البيطرية ومنها ادارة الرعاية البيطرية والوقاية والتلقيح الصناعى والمجازر.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالبحيرة ، إن تلك الحملات أسفرت عن الاتى:

- إدارة المجازر :

- تم خلال شهر يناير ذبح 10278 راس ماشية.

- تم تحرير 175قضية وإعدام 9183 كجم لحوم غير صالحة وذلك حرصاً على صحة المواطنين

- إدارة الرعاية البيطرية :

بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم علاجها بما فيها الحالات التى تم رشها والحالات التى تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية 117603رأس ماشية ( 38267 أبقار - 17272جاموس - 60644 أغنام - 1245دواب - 160 طيور - 15 كلاب وقطط وجمال).

- إدارة الوقاية :

بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية 209899 رأس ماشية 96500 رأس ضد مرض الحمى القلاعية و96480 رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع و3260 ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدي و6939 ضد مرض تسمم دموى زيتى ماشية و3856ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة و2842 ضد مرض جدري الماشية، واجمالى الطيور المحصنه ضد مرض إنفلونزا الطيور 104000.

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إدارة الرعاية التناسلية :

تم إجراء الفحص التناسلي لـ 8005 رأس ماشية ورعايتها تناسلياً حيث شمل الفحص التناسلي تشخيص وفحص الحمل ونقص الخصوبة وإلتهاب الضرع وأمراض ما بعد الولادة وأمراض العجول حديثة الولادة.

- إدارة التلقيح الصناعي :

تم التلقيح الصناعي لـ 5520 ومتابعة الحمل لـ 112 رأس ماشية وبلغ عدد الولادات التى تم متابعتها 20 حالة.

- إدارة الأمراض المشتركة :

تم إختبار 2304 حيوان ضد مرض البروسيلا وكان عدد الحالات الإيجابية 9حالات وإختبار 2230 ضد الدرن البقري بدون حالات إيجابية.

إدارة التأمين على الماشية :

تم التأمين على 12639 رأس ماشية.

- وحدة الترقيم والتسجيل :

بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 19931 رأس ماشية وأغنام وإستخراج 20096 بطاقة تسجيل حيوان وبدل فاقد 10217.