إصابة 5 من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على طريق كوبرى السلام شرق قناة السويس بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام 185 ى ق ط على طريق كوبرى السلام دائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من ولاء إبراهيم محمد وأحمد جميل، وأبنائهم مني أحمد جميل ولينا أحمد جميل وجني أحمد جميل ومحمد أحمد جميل، مصابين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.