إصابة 5 عمال فى حريق مصنع دهانات بالشرقية

أصيب 5 عمال بحالات اختناق فى الحريق الذى اندلع بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم إسعاف عامل فى مكان الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ودفعت بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ6 سيارات لموقع البلاغ، وتبين أن المصنع مكون من طابقين واحد وجارى محاصرة النيران وإخمادها من قبل رجال الإطفاء.

وفي سياق متصل أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحوادث سير متفرقة بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، حيث أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين سوزوكى وملاكي بطريق " أنشاص- الزوامل" وتم نقلهم إلى مستشفى الزوامل لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب شخصان من محافظة الفيوم، بجروح أسفل القدم، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة بتروسيكل بطريق الملاك نطاق مركز أبوحماد وتم نقلهما إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقي الإسعافات الأولية، وأصيب مجند وطالب بسحجات وكدمات إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام كوبري الفرماوى بالقرين، وتم نقلهما إلى مستشفى القرين المركزى، وأصيب طالب وعامل بكسر بالساحل واشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق أبو كبير.