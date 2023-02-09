إصابة 11 شخصا فى حوادث سير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحوادث سير متفرقة بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين سوزوكى وملاكي بطريق " أنشاص- الزوامل" وتم نقلهم إلى مستشفى الزوامل لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب شخصان من محافظة الفيوم بجروح أسفل القدم، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة بتروسيكل بطريق الملاك نطاق مركز أبوحماد، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقي الإسعافات الأولية، وأصيب مجند وطالب بسحجات وكدمات إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام كوبري الفرماوى بالقرين، وتم نقلهما إلى مستشفى القرين المركزى، وأصيب طالب وعامل بكسر بالساحل واشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق ابوكبير.

