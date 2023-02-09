إصابة طفل إثر حريق شقة سكنية فى منطقة المرج

أصيب طفل باختناق نتيجة لحريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الشيخ منصور بدائرة قسم شرطة المرج، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيخ منصور فى المرج، وعلى الفور إنتقلت قَوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذى نتج عنه إصابة طفل، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة اللإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.