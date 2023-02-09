إصابة شخص فى تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة على كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب قائد سيارة ملاكى فى حادث اصطدام سيارته بعمود إنارة على كورنيش الإسكندرية فى ساعة مبكرة من الصباح، نتج عنها تحطم كامل لعمود الإنارة شرق المدينة الساحلية، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج الكامل.

بدأت الواقعة، حين أتى إخطارا إلى شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى فى عمود إنارة على طريق الكورنيش بمنطقة ميامى شرق الإسكندرية، على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة برفقة سيارتى حماية مدنية وإسعاف.

بالمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف وعمود الكهرباء وإصابة قائد السيارة، وذلك بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، فيما تم رفع حطام السيارة وعمود الإنارة لتسهيل حركة المواطنين على طريق الكورنيش، فيما تحرر محضر لقائد السيارة بتهمة إتلاف الممتلكات العامة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.