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إزالة الأدوار المخالفة ببرج العروبة المائل المكون من 14 طابقا بالطالبية

الخميس، 09 فبراير 2023 10:18 ص
إزالة الأدوار المخالفة ببرج العروبة المائل المكون من 14 طابقا بالطالبية برج العروبة المائل
كتبت - مرام محمد

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قررت محافظة الجيزة إزالة الأدوار المخالفة ببرج العروبة المائل في شارع عباس رياض بالطالبية، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وأوضحت المحافظة أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 14 طابقا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة للبرج؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة علي سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.

وكانت محافظة الجيزة، نفذت من خلال حي بولاق الدكرور، قرار إزالة لعقار مائل بارتفاع 12 دور آيل للسقوط؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وشهدت الأعمال إزالة غرف الخدمات وإزالة الدور الـ12 فوق الأرضي وسقف الدور الـ11 فوق الأرضي وعدد 3 مركبات خرسانية بالعقار الكائن في شارع جمال عبد الناصر، وذلك بناءً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة عدد 3 أدوار من العقار المائل.


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