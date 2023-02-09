أوناش المرور تتمكن من رفع أتوبيسى حادث كوبرى الدقى

كتب – عبد الرحمن سيد و مرام محمد

تمكنت لوادر وأوناش المرور، من إنزال أتوبيسين من أعلي كوبرى الدقى عقب وقوع حادث مرورى وارتطام أحدهم بسور الكوبرى وتعلقه وتمكنت سيارات الاسعاف من نقل 6 مصابين الي مستشفى أم المصريين.

ورصدت إدارة المتابعة الميدانية لحي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حادث لسيارتين نقل جماعي أعلى كوبري الدقي المعدني أمام العقار رقم 63 شارع الدقي.

وفور وقوع الحادث، انتقلت إدارة المتابعة بالحي لمكان الواقعة، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتحفظ على السيارات المخالفة بمعرفة قسم شرطة الدقي وإدارة مرور الجيزة، وتم عمل تحويلات مرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لكوبري الدقي، أن الحادث نتيجة لتسابق 2 مينى باص أعلى الكوبرى فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المهندسين والعجوزة ونتج عنها تعلق أحدهم وتهشم سور الكوبرى وأنقذت العناية الإلهية الأتوبيس من السقوط من أعلى الكوبرى لولا منع السور من سقوطه ونتج عنه إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفي.

وأضافت التحريات، أن السور تهشم وتسبب الحادث فى توقف حركة السيارات بالكامل فى الاتجاهين بسبب غلق الكوبرى لعدة دقائق بعد الاستعانة بلوادر المحافظة وتم استعدال الأتوبيسين وانزالهم من أعلى الكوبرى وقام رجال المرور بإعادة فتح الطريق فى الاتجاهين، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالكامل وسط تواجد الخدمات المرورية على الكوبرى بمنطقة الدقى لتسيير حركة السيارات.

وأضافت التحريات، أنه تم القبض على سائقى الأتوبيسات ليتم التحقيق معهم فى الحادث وتم اقتيادهم لقسم الدقى ويقوم رجال المرور حاليا بتسيير حركة المركبات بعد رفع حطام الحادث بالكامل.



اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي من مكان الحادث



حادث أعلى كوبرى الدقى المعدني



حادث أعلى كوبرى الدقي المعدني



حادث سير أعلى كوبرى الدقي المعدني



حادث سير أعلى كوبري الدقي