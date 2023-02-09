اليوم السابع
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أمين عام الناتو: الصين تعزز قواتها وقدرتها النووية بشكل ملموس وقلقون من علاقة بكين وموسكو

الخميس، 09 فبراير 2023 06:00 ص
أمين عام الناتو: الصين تعزز قواتها وقدرتها النووية بشكل ملموس وقلقون من علاقة بكين وموسكو الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بأن النزاع الدائر في أوكرانيا "قد يتكرر بذات السيناريو في آسيا" بين الصين وتايوان.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، إن "الصين تتابع باهتمام الدروس وهذا يؤثر على قراراتها. وما يحدث اليوم في أوروبا قد يحدث غدا في آسيا".

وتابع قائلا إن "الصين تعزز قواتها المسلحة بشكل ملموس، بما في ذلك القدرات النووية، دون أي شفافية. وهي تحاول إحكام السيطرة على بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان".

وأعرب ستولتنبرج عن قلق الناتو إزاء تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا.

ويقوم الأمين العام للناتو بزيارة لواشنطن عشية اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل، الذي سيعقد في 14 و15 فبراير.


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