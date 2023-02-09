ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" عن المصادر ذاتها، إن المحققين يجرون سلسلة من التحقيقات متبعين مسار التيارات الفوضوية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تايانى، إن هناك رسائل تهديد تصل إلى الوزارة، مبينًا أن قوات الشرطة تهتم بالأمر وترى ما ينبغي القيام به، قائلا "إن هذا الأمر لا يعني أن يستسلم المرء للرهبة بسبب تهديدات بالقتل".

وأضاف أنه "تم رفع مستوى الإجراءات الأمنية بالفعل بعد تهديدات الفوضويين، ونحن نواصل العمل بكل هدوء".

وكان تاياني قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تشديد الإجراءات الأمنية في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بأسرها، على أثر "تصاعد هجمات" من قبل الفوضويين، ضد المكاتب الدبلوماسية ببرلين، حيث أُحرقت سيارة مسؤول بالسفارة الإيطالية، وعلى القنصلية الإيطالية في برشلونة.