اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أكثر من 80 ساعة على زلزال تركيا وسوريا.. ما فرص البقاء حيا تحت الأنقاض؟

الخميس، 09 فبراير 2023 07:57 م
أكثر من 80 ساعة على زلزال تركيا وسوريا.. ما فرص البقاء حيا تحت الأنقاض؟ زلزال سوريا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مضت أكثر من 80 ساعة منذ وقوع الزلزال المدمر فى تركيا وسوريا، وكلما مر الوقت، كانت فرص انتشال ناجين حوصرت تحت الركام تتضاءل، لكن ما هي فرص البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض لأيام طويلة؟
 
بحسب سكاى نيوز، قالت دراسة أمريكية، إن معظم عمليات الإنقاذ، عقب الزلازل والكوارث الطبيعية، تحدث خلال الساعات الـ24 الأولى بعد وقوع الكارثة، وبعد ذلك تنخفض فرصُ البقاء على قيد الحياة مع مرور كل يوم.
 
وتضيف الدراسة، أن الوصول إلى الماء والهواء للتنفس عامل حاسم إلى جانب الطقس للبقاء حيا أطول فترة ممكنة، وهذا ما يحدث في سوريا وتركيا فظروفُ الشتاء تعيق جهود الإنقاذ.
 
وعلى سيبل المثال، خلال الزلزال وموجات المد التي أعقبته التي ضربت اليابان عام 2011، عُـثِرَ على شاب وجدته البالغة من العمر 80  عاما على قيد الحياة بعد أن ظلا تحت الأنقاض لمدة 9 أيام، كما وقع حادث مشابه في زلزال هايتى، حيث أنقذت فتاة بعد 15 يوما تحت الأنقاض.
 
وهناك أسباب تُعجل بوفاة المحاصرين تحت الأنقاض، منها الإصابات الخطيرة، مثل الأشخاص الذي يعانون من إصابات خطيرة كقطع الأطراف، لكونها تؤدي إلى نزيف حاد، كما أن الحالة العقلية يمكن أن تؤثر أيضا على البقاء على قيد الحياة، فالأشخاصُ المُحاصَرون بجوار الجثث، ولا يتواصلون مع الناجين الآخرين أو المُنقِذين، قد يفقدون الأمل.
 
وتوضح الدراسة الأميركية في النهاية، أنه إذا كان لديك شخصٌ على قيد الحياة معك تحت الأنقاض، فإن ذلك من العوامل المؤثرة التي تمنح فرصة أطول للبقاء.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

شعاع أمل من وسط الأنقاض.. قصص شجاعة وسط حطام زلزالى تركيا وسوريا.. صبى يشرب المياه من غطاء زجاجة بعد إنقاذه.. العثور على طفلة حديثة الولادة تحت الركام.. وفتاة سورية تحمى شقيقها الصغير.. صور وفيديو

الخميس، 09 فبراير 2023 07:00 م

صور فضائية تُظهر حركة الأرض فى تركيا عقب زلزال شرق المتوسط

الخميس، 09 فبراير 2023 06:19 م

وزير الصحة السورى: عدد ضحايا الزلزال ارتفع لـ 1347 و2295 مصابًا

الخميس، 09 فبراير 2023 06:09 م

وزير الصحة السورى خلال مؤتمر صحفى نقلته القاهرة الإخبارية: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 قتيلا والمصابين إلى 2295 شخصا.. جوتيريش: عدد الضحايا يتزايد بشكل مطرد وعشرات الآلاف يعانون بسبب البرد الشديد

الخميس، 09 فبراير 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة