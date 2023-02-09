أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 9-2-2023.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن شرق الدلتا، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.



البورصة تربح 28 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 424.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.68%، والعرب على 9.15%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 156.9 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 258.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 274.6 مليون جنيه، 143.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 20548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 139.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.69%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 3.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.91%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 9.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.44%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 18.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 17.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 111.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.66%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 7.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.49%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 13.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.49%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.470 دولار بنسبة تراجع بلغت 1.26%.