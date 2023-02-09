أخبار مصر.. الرئيس السيسي للمصريين: اطمنوا كل السلع موجودة ومافيش أي مشكلة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية، وتأكيده على توافر جميع السلع الغذائية باحتياطى كاف.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



صور الأقمار الصناعية.. تحسن نسبى للطقس والأمطار تنحصر على السواحل الشمالية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة علي القاهره الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدلة علي شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. تبدأ 12 فبراير



أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 – 2023، للفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر بدء تلقى طلبات التظلمات بداية من الأحد المقبل، الموافق 12 فبراير الجارى لإدارة بنها التعليمية، حيث تم تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.

الرئيس السيسي: نحاول تقليل الفجوات الناجمة عن نمو السكان خلال سنوات سابقة



تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المناطق اللوجيستية بالموانئ المصرية، قائلا: بنشجع المستثمرين لو عاوزين يعملوا مناطق لوجيستية في الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مستعدين علشان تبقى مصر فى موقعها تقدر تستفيد مصر إنها تكون منطقة لوجيستية في المنطقة والعالم كله.. ماشيين في ده وبنحاول نقلل الفجوات التي نجمت عن نمو السكان خلال السنين الماضية، وما حصلش نمو مماثل ليه في الدولة؟".

انتهاء إجازة نصف العام الدراسى الأول لطلاب المدارس غدا.. والدراسة السبت



تنتهى غدا 10 فبراير الجارى إجازة نصف العام الدراسى الأول لطلاب المدارس، على أن تنطلق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023.

الرئيس السيسي للمصريين: "السلع موجودة وما فيش فيها مشكلة"



طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني ، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".

معلومات الوزراء: مصر الثانية أفريقيا فى عدد صفقات الشركات الناشئة خلال 2022



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول القفزة التي حقّقتها الشركات الناشئة المصرية خلال 2022؛ حيث تمكّنت الشركات الناشئة المصرية من جمع 787 مليون دولار خلال 2022 وذلك بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021، وقد جاءت مصر خلال 2022 في المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم التمويل وذلك بنحو 16% من إجمالي التمويل، بينما جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل دولة نيجيريا والتي استطاعت الشركات فيها جمع 1.2 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 36% مقارنة بعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت جنوب إفريقيا وذلك بنحو 830 مليون دولار وهو المعدل نفسه بعام 2021.

المستشار التجارى المصرى ببرلين: نقترب من مليار يورو صادرات لألمانيا من الخضر والفاكهة



قال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية ببرلين إن مصر حققت قفزة كبيرة فى تصدير الخضر والفاكهة لألمانيا، مشيرا أن حجم الزياده فى الصادرات المصرية هذا العام بلغ 30%؜ واننا نقترب من مليار دولار حجم الصادرات من الخضر والفاكهة والطازجة لألمانيا .

"سايلو فوودز" تحصل على شهادة "جينيس" لتوزيع أكبر معدل وجبات مدرسية



حصل اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، على موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لتوزيع أكبر معدل توزيع وجبات مدرسية، حيث وزعت الشركة 600 مليون وجبة مدرسة خلال العام الدراسي الماضي على 13.5 مليون طالب.

وزير التموين: منتجات سايلو فوودز تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار



قال الدكتور على المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار، متابعا: "هذه منتجات للمواطن المصري.. المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها.. هذه منتجات أساسية للمواطن المصري".

قطار تالجو الفاخر ينطلق برحلاته فى الوجهين البحرى والقبلى.. صور



أصبحت قطارات التالجو الفاخرة التى تضاهى أفخم القطارات العالمية، تجول الآن بالوجهين البحرى ما بين القاهرة والإسكندرية والقبلى، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن المقرر زيادة أعداد هذه القطارات الفترة المقبلة.

شروط "التعليم" للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث" وفق الشروط التالية:

رفع أولى جلسات نظر طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه للقرار



رفعت منذ قليل محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف للقرار.

الحكومة: علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال عام 2022



اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

الحكومة: تقديم 1.6 مليون إجراء جراحى ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار



اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

انقطاع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل لمدة 9 ساعات



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، لمدة 9 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10-2-2023 حتى االساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-2-2023، نظرا للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة والتى على ضوئها سيتم ايقاف المحطة بالكامل.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها



شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1720 جنيها للجرام وسط ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1885 دولار.

تعرف على رقم قميص أحمد قندوسى مع الأهلى



يرتدى الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الأهلى الجديد القميص رقم 26 فى رحلته مع النسور الحمر، لخوض تحدٍ جديد بقميص نادى القرن الأفريقى عقب الانضمام لصفوفه فى يناير الماضى قادما من وفاق سطيف الجزائرى.

اتحاد الكرة يسدد مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصري



قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، سداد مكافآت كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى فى كأس العالم للأندية



يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، وهي المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.

صحف إسبانيا: الريال عانى أمام الأهلى والأحمر فريق يفتخر به



سلطت الصحف الإسبانية الضوء على فوز ريال مدريد على الأهلى بنتيجة 4 /1 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية على ملعب الأمير مولاى عبد الله.

الرئيس السيسي: سياسة مصر قائمة على التوازن والانضباط.. علاقاتنا طيبة مع جميع الدول ولا يليق أن نسيء لأشقائنا أو ننسى مواقفهم الداعمة لمصر وفين "لاتنسوا الفضل بينكم".. يطمئن المصريين: السلع موجودة وليس بها مشكلة



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.

الحكومة: تقديم 1.6 مليون إجراء جراحى ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.. وعلاج 2 مليون على نفقة الدولة خلال عام 2022 بتكلفة 14.4 مليار جنيه.. وزير الصحة: توريد 345 سيارة إسعاف مجهزة طبياً



اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

"التعليم" تستعد لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى الأسبوع المقبل.. وصول الكتب للمدارس وإعلان خريطة توزيع المناهج.. وتطبيق 25% من اليوم الرياضى.. وتؤكد: تفعيل الغياب مع بداية الترم



استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس، حيث أكدت الوزارة، انتهاء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس الجمعة 10 فبراير الجارى، على تنطلق الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023، ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس باجمالى 25 مليون طالب وطالبة.