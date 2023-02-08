35 فريقًا يمثلون 25 جامعة بالمرحلة النهائية لـ"هاكاثون الحكومة الذكية"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها عن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية فى "هاكاثون الحكومة الذكية"، والمقام فى جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، حيث أن الفرق المتأهلة عددها 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وتشارك جامعة بنها بـ4 فرق، فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهى جامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة، بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهى "جامعة السويس، ومعاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق".

يشار إلى أن باب التقدم للمشاركة فى المسابقة قد تم افتتاحه يوم 16 أكتوبر من العام الماضى، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 7 يناير من العام الجارى، حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 254 فريق يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وبعد مسابقات وتصفيات أولية نجح 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية فى المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون، حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم فى 14 موضوع رئيسى أو مسار تمثلهم المسابقة.

وعن أهمية هذه المسارات، أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن هذه المسارات تتكامل بغرض المساهمة فى انتقال مصر إلى مفهوم "الحكومة الذكية" من خلال استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة التى تخدم المبادرات التى تتخذها الحكومة لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملياتها ووظائفها أيضًا المساهمة فى الوصول إلى "الديمقراطية الذكية"، من خلال المشاريع البرامجية التى تستهدف تطبيق استطلاعات الرأى والمشاركة الديمقراطية بشأن القرارات المختلفة كذلك تعزيز الشفافية والثقة الإلكترونية بجانب المساهمة فى الوصول إلى مفهوم "الحوكمة الذكية"، من خلال بناء القدرة على تطبيق التقنيات الرقمية والأنشطة الذكية فى معالجة المعلومات واتخاذ القرارات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جميع المسارات فى "هاكاثون الحكومة الذكية" تتكامل للوصول للهدف وهو تطبيق مفهوم "الحكومة الذكية" وهذه المسارات تشمل "الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكى، والخدمات الذكية، والإعلام الذكى، والتواصل الذكى، والمجتمع الذكى، والتخطيط الذكى، والحركة الذكية، والتتبع الذكى، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي".

وأضاف الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون الحكومة الذكية" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم التحول الرقمى بجانب السعى المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمى قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة فى تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

واستطرد، أن الفعاليات النهائية للمسابقة تستمر على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجارى، حيث سيتم فى ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة، حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، فى 7 مسارات، وذلك بإجمالى 70 ألف جنيه، كما تقدم "أمازون ويب سيرفسز" خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، فى 7 مسارات، وذلك بما تمثل قيمته 24,5 ألف دولار.

يذكر أن جامعة بنها قد سبق وأقامت العام الماضى "هاكاثون المدن الذكية" الذى كان بمثابة أول هاكاثون مصرى على مستوى الدولة متخصص فى موضوع المدن الذكية وقد نظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس فى مارس 2022، وجاءت محاوره لتشمل "المبانى الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكى، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكى، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.

وقد شارك فى "هاكاثون المدن الذكية"، 478 فريق يمثلون 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية، ثم تأهل للمرحلة النهائية 40 فريق يمثلون 25 جامعة مصرية، وقد حرصت جامعة بنها على الاستمرار فى قيامها بدورها فى تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير لذا أقامت هذا العام فعاليات "هاكاثون الحكومة الذكية".