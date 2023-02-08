ولى أمر بالمنيا يتظلم بعد حصول ابنته على "صفر" بجميع المواد فى الإعدادية

تقدم عادل فهيم رزق الله تواضروس المقيم بقرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، ووالد الطالبه بتول، طالبة الصف الثالث الأعدادى، بتظلم قبل فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية، بعد حصول ابنته على صفر فى جميع المواد الدراسية فى دراجات الفصل الدراسى الأول.

قال عادل فهيم فى الطلب المقدم لمديرية التربية والتعليم، إنه ولى أمر الطالبة بتول طالبة الصف الثالث الإعدادى بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات انتظام، وأنه فوجئ عقب أعلان النتيجة أن ابنته حصلت على صفر فى جميع المواد الدراسية على الرغم من الإجابه فى جميع المواد.



نتيجة الطالبة بتول صفر في جميع المواد

وجاء نص الطلب المقدم للمديرية والموقع باسم ولى الأمر عادل فهيم كالآتى:"مقدمه ولى أمر الطالبة بتول عادل فهيم، الطالبة بالصف الثالث الإعدادى برقم جلوس 51070 بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات بماقوسه فوجئت عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 بأن جميع درجات الطالبة صفر فى جميع المواد الدراسية، على الرغم من الإجابة فى جميع المواد، وعلما بان مستوى نجلتى ممتاز فى العملية التعليمة لذا أرجو التدخل الفورى وحل المشكلة علما بأنها قامت بحل جميع الأسئلة، وذيل الطلب بعبارة هل هذا تكرار للطالبة مريم بالثانوية العامة".

واعتمد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 للشهادة الإعدادية، نائبا عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور المهندس حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا



وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، ومؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، أوضح حمدى السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%.