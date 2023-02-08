وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم رئيس وأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية

متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وفى سياق متصل أعلن مدير التعليم بالمحافظة عن انعقاد لجنة المقابلات الشخصية لاختيار المرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022_2023م (رؤساء اللجان ومراقبين أوائل)، حيث استقبل اللجنة الوزارية الموفدة بهذا الشأن، وتضمنت كلا من طارق أبو العلا عبد القادر ( لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى )و سعيد إسماعيل مصطفى ( لجنة النظام والمراقبة ) وحاتم محمد القلوانى ( لجنة الإدارة ) وأحمد رجب عبد النبى ( الإدارة العامة للشئون القانونية ).

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بنسبة نجاح بلغت 95% ، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5029 طالب وطالبة نجح منهم 4791 طالب وتغيب 4 طلاب، وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثاني، وتحقيق نتائج مُشرفة.

وكان المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، قد أعلن عن الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الأسئلة بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2022_2023 م، وجاري إستكمال أعمال المراجعة تمهيداً لإعلان النتيجة خلال أيام فور اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لها ، مؤكداً على أنه ووجه بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، مشيراً إلى طمأنة لأولياء الأمور والطلاب أن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب.