وفد وزاري لبناني يتوجه إلى سوريا لبحث التعاون لمواجهة تداعيات الزلزال

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توجه وفد وزاري لبناني إلى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه عدة مناطق في سوريا.



ترأّس الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، وضمّ كلّا من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن وكبار المستشارين والمسؤولين في الوزارات الأربع.



والتقى أعضاء الوفد بوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مؤكدين تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة بالإمكانيات المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة.