اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وفد وزاري لبناني يتوجه إلى سوريا لبحث التعاون لمواجهة تداعيات الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:36 م
وفد وزاري لبناني يتوجه إلى سوريا لبحث التعاون لمواجهة تداعيات الزلزال الزلزال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه وفد وزاري لبناني إلى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه عدة مناطق في سوريا. 


ترأّس الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، وضمّ كلّا من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن وكبار المستشارين والمسؤولين في الوزارات الأربع.


والتقى أعضاء الوفد بوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مؤكدين تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة بالإمكانيات المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة.


سوريا

زلزال فى سوريا

لبنان

نجيب ميقاتي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة