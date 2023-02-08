وزير الزراعة يشكيل لجنة لتقييم الصنف الجديد من الأرز الجاف "عرابى"

كتبت أسماء نصار

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علم الوراثة في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، الذي قام باستنباط الأرز الجاف (عرابي 3,4)، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رضا محمد على، مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

أكد القصير أن الوزارة تعمل جاهدة على الاستفادة من كافة البحوث العلمية التطبيقية لجميع الباحثين المصريين سواء في وزارة الزراعة أو الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والتي تسهم في تعظيم الإستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى جهود جميع ابنائها المخلصين والتكامل والتعاون معا،

أكد أيضا على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور مع عدم الإخلال بالضوابط القانونية والقواعد العلمية والمواصفات الواجب توافرها ،وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من الوزارة والجامعات على يكون الدكتور سعيد سليمان عضوا فيها وذلك لتقييم الصنف الجديد من الارز الجاف "عرابي" وزراعته تحت إشراف ورقابة الوزارة والاستفادة منه في حالة ثبات صلاحيته ونجاح تجارب زراعته

من ناحيته أعرب "سليمان" عن شكره لوزير الزراعة على الاستجابة السريعة لمطلبه وتوجيهاته بتسهيل تسجيل الأصناف الجديدة وزيادة التعاون بين وزارة الزراعة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية

الجدير بالذكر أنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للدكتور سعيد سليمان يؤكد فيه توصله إلى استنباط أصناف جديدة من تقاوى الارز الجاف عالية الإنتاجية وتسهم في ترشيد المياه.