وزير الرى يواصل زيارته لبوروندى لليوم الثانى

كتبت أسماء نصار

شهد اليوم الثانى من زيارة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لدولة بوروندى، زيارة ميدانية لموقع قنطرة Rukarami التى تم إنشاؤها فى عام 1991، وهى عبارة عن قنطرة حجز بها ثلاث بوابات وترعة لتغذية مساحة تقدر بألف هكتار تزرع بمحصولى الأرز والذرة ، وتقع القنطرة على أحد الأنهار الذى يقدر تصرفه بحوالى 50 مليون م٣/ سنة وهو أحد المشروعات التى تقوم بها الحكومة البوروندية للإستفادة من الموارد المائية المتاحة واستقطاب جزء من مياه الأمطار عبر بعض المنشآت ، ومن ثم زراعة مساحات زراعية يستفيد منها سكان المناطق النائية .

وأكد سويلم على أهمية هذه الزيارة الميدانية للتعرف عن كثب على احتياجات الجانب البوروندى والوقوف على طبيعة المشروعات القائمة حتى يتسنى إعداد دراسات تستند على المعرفة وتلبى الاحتياجات التنموية لبوروندى فى مجال الموارد المائية ومجالات تطوير أنظمة الرى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والتى تهتم بها دولة بوروندى، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تدل على مستوى التعاون الاستراتيجي والترابط الوثيق الذى تتسم به العلاقات بين الدولتين .

ومن جانبه، أعرب سانكتوس نيراجيرا وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى عن سعادته بهذه الزيارة الهامة لوزير الرى المصرى ، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تطوير الرى والميكنة الزراعية الحديثة .

و تم التوافق على دراسة المقترحات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار والمشروعات الزراعية القائمة عليها ، ومن ثم دراسة بعضها بطريقة أكثر تفصيلا لاختيار أحدها للتنفيذ ، كما تم التوافق على أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة .



جانب من زيارة الوزير



زيارة وزير الرى