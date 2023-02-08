وزير الرى: التزام مصر بإنهاء الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار في بوروندى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، جلسة مباحثات ختامية مع سانكتوس نيراجيرا وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية بدولة بوروندى، بحضور ياسر العطوى سفير مصر ببوروندى، والخبراء والفنيين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وذلك فى إطار متابعه موقف بروتوكول التعاون المشترك الموقع في مارس 2021.

وخلال المناقشات أكد سويلم على إلتزام مصر بتوطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما الموارد المائية والرى ، معربا عن مساندة مصر للسياسات التنموية التى تقوم بها دولة بوروندى والتي تستهدف زيادة معدلات التنمية الزراعية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين .

وأوضح أن مصر ملتزمة بإنهاء الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار والتى ستقام عليها مشروعات زراعية لتلبية إحتياجات الجانب البوروندى .

كما أكد على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه وتحقيق الإستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة ، مشيرا لإستمرار الجانب المصرى في نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية .

ومن جانبه أعرب الوزير البوروندى عن سعادته بهذه الزيارة الهامة لوزير الرى المصرى لدولة بوروندى ، وتطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين فى مختلف القضايا والموضوعات ، وتكثيف التواصل مع الجانب المصرى للإستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تطوير الرى والميكنة الزراعية الحديثة.