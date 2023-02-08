اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نيوزيلندا تضبط مخدرات "عائمة" بـ 320 مليون دولار

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:11 ص
نيوزيلندا تضبط مخدرات "عائمة" بـ 320 مليون دولار شرطة نيوزيلندا - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت سلطات نيوزيلندا، الأربعاء، إنها ضبطت 3.2 طن من مخدر الكوكايين تقدر قيمته بأكثر من 300 مليون دولار ويعتقد أنه كان في طريقه إلى أستراليا وعثرت عليه طافياً على سطح المحيط.

وذكرت الشرطة النيوزيلندية، في بيان، أنها انتشلت المخدرات من المحيط الهادي في عملية مشتركة مع إدارة الجمارك وقوة الدفاع في البلاد.

وأظهرت الشرطة صورة للمضبوطات قبل انتشالها في شبكة مثبتة على سطح المحيط بعوامات، ولم تلق القبض بعد على أحد لصلته بالأمر.

وأوضح القائم بأعمال مراقب إدارة الجمارك النيوزيلندية بيل بيري أن قيمة المضبوطات تقدر بخمسمائة مليون دولار نيوزيلندي (320 مليون دولار).

 

 


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الجمارك النيوزيلندية

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