نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم، وذلك بعد اعتماد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى بنسبة نجاح 78.78 % بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاء ترتيب الإجراءات حسب نسب النجاح إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82 % بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثانى بنسبة 88.4 وجاءت إدارة سنورس ف يالمركز الثالث بنسبة نجاح 77.27 % وجاءت إدارة أبشواى التعليمية فى المركز الرابع بنسبة 74.9 % وجاءت إدارة يوسف الصديق التعليمية فى المركز الخامس بنسبة 74.89 % وجاءت إدارة إطسا التعليمية فى المركز السادس بنسبة 74.89% وإدارة طامية التعليمية بنسبة طامية التعليمية فى المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%

في سياق متصل يبحث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاستعدادات النهائية للدراسة بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت المقبل، حيث يعقد الوزير اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لبحث كافة الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسى الثانى.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم تكليف المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل، مضيفا أن الاجتماع سيتناول كافة الاجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسى الثانى بما فى ذلك الانضباط المدرسى وامتحانات نهاية العام لكافة الصفوف الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسى الثانى يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.