نتيجة الإعدادية بالأقصر.. 38 طالبا وطالبة يحصدون الدرجات النهائية

الأقصر – أحمد مرعى

حصد 38 طالبا وطالبة من أبناء مدارس محافظة الأقصر، الدرجات النهائية فى نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث حصل الطلاب على الدرجات النهائية فى كافة المواد وحققوا نتيجة 140 درجة من 140 درجة فى نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خالص التهانى لكافة الطلبة والطالبات الناجحين فى الإمتحانات، حيث تم قدم "اليوم السابع" خدمة للقراء بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بالإسم ورقم الجلوس، بعد اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 75.26%.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 81.25%. ، وأيضاً اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت 76.7%، وتقدم محافظ الأقصر بالتهاني لكافة الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 17590 طالب وطالبة حضر منهم 17489 طالب وطالبة ، مشيراً إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وكان قد تفقد وكيل تعليم الأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين.



قائمة أوائل الإعدادية بالأقصر



