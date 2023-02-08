نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية المدارس لاستقبال "التيرم الثانى" ..صور

تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استعدادات قطاع التربية والتعليم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.
وشددت نائب المحافظ على التأكد من جاهزية المدارس والإدارات التعليمية الخمس، وانتظام تواجد المعلمين وتكثيف مرور ومتابعة الموجهين للمدارس وخاصة بالمناطق النائية.
كما تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، خلال اطمئنانها على جاهزية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة، أنشطة معسكر "اقرأ" لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية، وأشادت بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية التي يضمها المعسكر وتفاعل الطلاب معها، موجهًة بصرف مكافآت عينية لجميع الطلاب المشاركين بالمعسكر، وتشجيع وتنمية المواهب المتميزة بين الطلاب بالمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المحافظة.
وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، عقد الأحد الماضى، اجتماع مع قيادات التعليم بالمحافظة، وخلال اللقاء استعرض خطة العمل والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسى الثانى بداية من الأحد المقبل 12_ 2_2023م، حيث أصدر مجموعة من التوجيهات الهامة تضمنت حصر العجز والزيادة من المعلمين بالمدارس، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية لصالح الطلاب وتكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية بجميع مدارس المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والجاهزية التامة لإستقبال الفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وميكنة إدارة شئون الطلبة وأقسامها بالإدارات التعليمية الخمس.
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