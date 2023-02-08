نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية المدارس لاستقبال "التيرم الثانى" ..صور

تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، استعدادات قطاع التربية والتعليم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وشددت نائب المحافظ على التأكد من جاهزية المدارس والإدارات التعليمية الخمس، وانتظام تواجد المعلمين وتكثيف مرور ومتابعة الموجهين للمدارس وخاصة بالمناطق النائية.

كما تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، خلال اطمئنانها على جاهزية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة، أنشطة معسكر "اقرأ" لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية، وأشادت بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية التي يضمها المعسكر وتفاعل الطلاب معها، موجهًة بصرف مكافآت عينية لجميع الطلاب المشاركين بالمعسكر، وتشجيع وتنمية المواهب المتميزة بين الطلاب بالمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المحافظة.