منطقة أسوان الأزهرية تتسلم مجمع معاهد أبوسمبل السياحى بمساحة 8400 متر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

انعقدت لجنة الاستلام الابتدائى "إنشاء جديد" لمجمع معاهد أبوسمبل السياحى الأزهرى، برئاسة الشيخ أحمد هاشم، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الذى يضم مبنى لرياض الأطفال، ومعهد ابتدائى، ومعهد إعدادى ثانوى بنين، بجانب استراحة للعاملين.

وقال الشيخ أحمد هاشم، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، فى بيان صحفى، بأن المساحة الإجمالية للمجمع الجديد تبلغ نحو 8400 متر مربع، ويضم مبنى لرياض الأطفال، ومعهد ابتدائى، ومعهد إعدادى ثانوى بنين، بجانب استراحة للعاملين، ويخدم أهالى قرى مدينة أبوسمبل السياحية.

وأضاف الشيخ أحمد هاشم، أن لجنة الاستلام ضمت كلا من المهندس أبو الحسن أنور، والمهندس حسام نصار، والمهندس محمد عبد الفتاح، من منطقة الأقصر الأزهرية، والمهندس كمال عبد الرازق، والمهندس عمرو حسين، من الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالمشيخة، وذلك بإشراف المهندس عبد الرحمن حامد عضو الإدارة الهندسية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومدير الإدارة الهندسية المهندس ياسر رمضان، ومصطفى أحمد التفتيش المالى والإدارى بالمنطقة، ومحمد صادق فنى العملية، ومحمد عبد الصادق عضو إدارة التخطيط والمتابعة بالمنطقة.

وفى سياق آخر، شاركت منطقة أسوان الأزهرية، فى تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجى للغة الإنجليزية على مستوى قطاع الأقصر والذى يضم محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وتتضمن المسابقة: "حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة (بمنهجه) وسيتم تحديدها من خلال Wordlist خاصة بالمنهج الدراسى لكل مرحلة، ويتسلم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات مضافًا إليه قاموس ناطق (هدية)، وتدريب الطلاب على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent".

وصعد من منطقة أسوان الأزهرية فى هذه التصفيات للمنافسة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التى تقام بالقاهرة خلال شهر فبراير الجارى، كلا من: التلميذة أسيل محمد حسن، الصف الخامس الابتدائى، معهد كوم أمبو الابتدائى النموذجى، والطالبة أثيل أحمد عبد الكريم على، الصف الثانى الإعدادى، معهد فتيات إدفو، والطالب يحيى محمود محمد، الصف الثالث الإعدادى، معهد كوم أمبو الإعدادى النموذجى.

من جانبه قدم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، خالص التهانى القلبية لجميع الطلاب المشاركين فى التصفيات، متمنياً للطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.