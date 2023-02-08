معلومات الوزراء: مصر تتحول لمركز إقليمى لصناعة وتصميم الإلكترونيات

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول صناعة الإلكترونيات فى مصر؛ حيث بدأت 3 شركات عالمية، وهى شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة نوكيا العالمية، وشركة سامسونج فى إنتاج الهواتف المحمولة فى مصر، باستثمارات 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية سنوية 20 مليون جهاز محمول.

- وذلك بجانب إنشاء مصنع لشركة أوبو (OPPO) في مصر بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية 4.5 ملايين وحدة سنويًّا، وقد شهدت الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وذلك بنسبة 22%، إضافة إلى تشغيل مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلو متر، مع بدء عملية التصدير لأوروبا خلال الربع الرابع من 2022.