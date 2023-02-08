مصرع مسن قعيد وتفحم جثته إثر نشوب حريق بمسكنه فى الشرقية

لقي مسن قعيد مصرعه، صباح اليوم، وتفحم جثته إثر نشوب حريق بمسكنه بكفر الزقازيق البحرى، نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثانى الزقازيق، يفيد نشوب حريق بمسكن نطاق كفر الزقازيق البحرى دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم إلى موقع البلاغ وقوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بدأ بغرفة نوم المواطن" هشام م م" 65 عاما وتبين أنه قعيد وأسفر الحريق عن تفحم جثته لعدم قدرته على الحركة، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 748 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإصدار قرارها بشأن الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها.

وفى سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق بلبيس أمام الهابي لاند، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " سناء أ أ " 63 عاما مقيمة بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات أثناء عبور المتوفية طريق بلبيس أمام الهابي لاند، اصطدمت بها سيارة ، ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.