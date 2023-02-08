مصرع شاب وإصابة 2 فى تصادم سيارة مع دراجة نارية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول"سامح ز ع " 35 عاما مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و" عزت ر م" 27 عاما مصابا بسحجات وكدمات و" محمد ج ص" 30 عاما جثة هامدة، جميعهم مقيمون منيا القمح، وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، والاستعلام عن حالة المصابين وانتداب لجنة من الفحص الفني بالمرور لفحص السيارة والدراجة وإعداد تقرير بنتيجة الفحص.



وفى سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "سناء أ أ " 63 عاما مقيمة بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أثناء عبور المتوفية طريق بلبيس، اصطدمت بها سيارة ، ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.