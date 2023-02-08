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مستشار رئيس الوزراء: طرح 25% من الشركات بالبورصة خلال 2023

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:30 م
مستشار رئيس الوزراء: طرح 25% من الشركات بالبورصة خلال 2023 جيهان صالح
ابراهيم حسان

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قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة المصرية عينت مستشارا خاصا بطرح 32 شركة في البورصة المصرية، وسيعمل هذا المستشار على تجهيز الشركات للطرح الذي سيشهد 25% خلال العام الحالي.
 
أضافت جيهان صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الحكومة المصرية لم تحدد طريقة لطرح الشركات في البورصة، لكن سيتم طرح الشركات الـ32 بعد دراسة القوائم المالية، لتكون جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص في عملية الشراء.
 
وأوضحت جيهان صالح، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سوف يتجه للطريقة الأسرع والتي تحقق مصلحة القطاع الخاص في طرح الشركات، لتغطية عوائدها، متابعه: "بعض الشركات ستشهد طرح أجزاء منها في البورصة، وأجزاء أخرى لمستثمرين استراتيجيين".
 
وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويعتبر توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي دليلا على جدية اقتصادها، ولذلك تقدم مصر هذه الطروحات الطموحة.
 
 

جيهان صالح

القطاع الخاص

البورصة

اخبار التليفزيون

طرح الشركات بالبورصة



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