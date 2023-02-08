محافظ كفر الشيخ: فتح مراكز الشباب لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة الأهلي وريال مدريد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن ، فتح مراكز الشباب بالقرى والمدن، إضافة للنوادي، وعدد من الحدائق ومنها حديقة صنعاء، ونادي كفر الشيخ الاجتماعي، لاستقبال جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالمجان لمتابعة المباراة ودعم الفريق المصري، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة أجرت استعداداتها لاستقبال الجماهير للمباراة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيراً إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بذل مجهودات مكثفة في التواصل مع الجهات المعنية من أجل الحصول على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بالقنوات المصرية خلال مونديال الأندية و بالفعل كللت تلك المجهودات بالنجاح و شاهد المصريين مباراة الأهلي و ساوندرز على قنوات ON الرياضية المصرية .

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مباراة الأهلي ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023، والتي سيواجه فيها ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2022، في أول لقاء رسمي بين الفريقين بعد اللقاء الودي الذي جمعهما قبل 21 عامًا و يواجه النادي الأهلي المصري نادي ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط في المغرب الساعة 9 بتوقيت مصر.



استعدات لاستقبال الجماهير بمراكز الشباب



تجهي خيان لحضور المبارة وحماية الجماهير من الامطار والبرودة



تجهيز مراكز الشباب



جانب من التجهيزات لحضور المباراة



جانب من تجهيزات مراكز الشباب لحضور مباراة الاهلي وريال مجريد