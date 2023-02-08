محافظ كفر الشيخ: استمرار تواجد الأجهزة المعنية بالشوارع والميادين للتعامل مع الطوارئ

كفر الشيخ - محمد سليمان

واصلت مجلس المدن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الموافق فبراير 2023، "بلطيم، سيدي سالم، قلين، دسوق، سيدي غازي، مطوبس، الحامول، مصيف بلطيم" ، حملات رفع مياه الامطار، التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى لفترات متقطعة مساء أمس وصباح اليوم ، من هطول أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة، بالإضافة تسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، التي شهدها المصيف ، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، و صفايات المطر.

وتابع اللواء خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، ورؤساء القري رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمدينة لمواجهة موجة الشتاء الحالية ، موجهاً لرؤساء القرى برفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بكافة الشوارع والميادين بالمدينة والقرى والمناطق المنخفضة والقريبة من التجمعات السكانية والأكثر سخونة بالقرى، الشيخ مبارك والساحل القبلي والشهابية والربع وبر بحري والزهراء.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد والتعامل مع مياه الأمطار بشوارع المدينة أول باولا وجاري العمل بكافة الشوارع والمناطق لحين الانتهاء من هذه الأجواء.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق مع جهاز النظافة والتجميل أعمال رفع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الإمطار، وأمام المستشفيات وفتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول ، ورفع كل مخلفات المطر من محيط المدارس والمصالح الحكومية، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع أحمد عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة، ومياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي، لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، استمرار أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار أول بأول بشوارع المدينة، وحول المصالح الحكومية، إضافة لرفع مياه الأمطار بالقرى.

وتابع اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، كسح ورفع مياه الامطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى مركز ومدينة مطوبس، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، كما تفقد قرية برمبال وقرية منية المرشد والتقت ببعض المواطنين، واستمع لشكواهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن ال14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.



استمرار رفع مياه الامطار بسيدي سالم



جانب من رفع مياه الامطار بالمصيف



رفع مياه الامطار بالحامول



رفع مياه الامطار ببلطيم



رفع مياه الامطار بسيدي سالم



رفع مياه الامطار بقرى ثقلين



رفع مياه الامطار بمدينة بلطيم



رفع مياه الامطار بمدينة قلين



رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم



رفع مياه الامطار بمطوبس_1



