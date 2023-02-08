اليوم السابع
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محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 68 ألف طن مخلفات خلال شهر يناير

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:09 م
محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 68 ألف طن مخلفات خلال شهر يناير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى.

 يأتى ذلك فى ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الإنتهاء من رفع 68 ألف و721 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 31 يناير الماضى، جاء ذلك وفق تقرير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة، ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

من جانبه، أكد المحافظ على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

 

 


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