اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.78%

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:17 ص
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.78% الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى بنسبة نجاح 78.78 % بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الممتحنين 64 الف 189‪ طالب

وجاء ترتيب الإجراءات حسب نسب النجاح إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82 % بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثانى بنسبة 88.4 وجاءت إدارة سنورس ف يالمركز الثالث بنسبة نجاح 77.27 % وجاءت إدارة أبشواى التعليمية فى المركز الالرابع بنسبة 74.9 %.

وجاءت إدارة يوسف الصديق التعليمية فى المركز الخامس بنسبة 74.89 % وجاءت إدارة إطسا التعليمية فى المركز السادس بنسبة 74.89% وإدارة طامية التعليمية بنسبة طامية التعليمية فى المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%.

 


الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

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الفيوم



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