محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.78%

الفيوم رباب الجالي

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى بنسبة نجاح 78.78 % بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الممتحنين 64 الف 189‪ طالب



وجاء ترتيب الإجراءات حسب نسب النجاح إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82 % بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثانى بنسبة 88.4 وجاءت إدارة سنورس ف يالمركز الثالث بنسبة نجاح 77.27 % وجاءت إدارة أبشواى التعليمية فى المركز الالرابع بنسبة 74.9 %.

وجاءت إدارة يوسف الصديق التعليمية فى المركز الخامس بنسبة 74.89 % وجاءت إدارة إطسا التعليمية فى المركز السادس بنسبة 74.89% وإدارة طامية التعليمية بنسبة طامية التعليمية فى المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%.