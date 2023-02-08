محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.78%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى بنسبة نجاح 78.78 % بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الممتحنين 64 الف 189 طالب
وجاء ترتيب الإجراءات حسب نسب النجاح إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82 % بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثانى بنسبة 88.4 وجاءت إدارة سنورس ف يالمركز الثالث بنسبة نجاح 77.27 % وجاءت إدارة أبشواى التعليمية فى المركز الالرابع بنسبة 74.9 %.
وجاءت إدارة يوسف الصديق التعليمية فى المركز الخامس بنسبة 74.89 % وجاءت إدارة إطسا التعليمية فى المركز السادس بنسبة 74.89% وإدارة طامية التعليمية بنسبة طامية التعليمية فى المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%.
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