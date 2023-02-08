محافظ الغربية: تزويد مستشفيات التأمين الصحى بتجهيزات طبية لخدمة المرضى

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود هيئة التأمين الصحى بالمحافظة خلال شهرى يناير وفبراير فى استكمال أعمال التطوير بكافة المستشفيات التابعة للهيئة، وذلك بمستشفيات المجمع الطبى النموذجى، مبرة المحلة، عيادة على ابن أبى طالب، مبرة طنطا وعدد من العيادات بالمراكز والمدن.

وتم تزويد مستشفى مبرة المحلة بغرفة تحضير الدواء وتجهيزها على أعلى درجات التعقيم والتجهيز والتى تعمل بنظام التوزيع المركزى للأدوية حيث يتم تحضير كافة الأدوية بمكان واحد وتحت التعقيم بجهاز laminar flow cabinet.

وفى مستشفى المجمع الطبى النموذجى، تابع المحافظ الانتهاء من أعمال التطوير الحالية طبقا لمعايير الاعتماد بمستشفى الطوارئ بسعة 15 سريرا، تطوير قسم المغسلة، بالإضافة إلى تطوير قسم القسطرة ورعاية المرضى ما بعد القسطرة بقوة 6 أسرة لخدمة مرضى القلب.

وأكد رحمى أنه تم تزويد عيادة على بن أبى طالب بجهاز أشعة وتشغيله لخدمة المرضى وذلك ضمن خطة الفرع لإحلال وتجديد أجهزة الأشعة، كما أنه من المقرر تزويد عيادات كفر الزيات، بسيون وخالد بن الوليد بأجهزة أشعة وتركيبها وتشغيلها خلال شهر مارس القادم.

وأضاف المحافظ أنه تم تزويد مستشفى مبرة طنطا ومبرة المحلة والمجمع الطبى بأجهزة تحميض أوتوماتيك بالإضافة إلى 3 أجهزة سونار حديثة دخلت الخدمة خلال الشهر الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية أنه من المقرر تشغيل الأقسام الجديدة بالمجمع الطبى خلال أسبوع بعد استكمال أعمال الفرش والتجهيزات موضحا إدخال تقنيات جديدة فى مجال قسطرة القلب TAVI (تغيير الشرايين باستخدام القسطرة)، بالإضافة إلى القسطرة المخية وإدراج خدمة القسطرة وتسليك الشرايين والأوردة الطرفية لمرضى الأوعية الدموية الذين يعانون من فشل بوظائف الكلى، وذلك فى إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة جمهور الهيئة من المنتفعين.