محافظ الدقهلية تواصل أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمراكز

تواصل محافظة الدقهليه ، أعمال شفط وكسح مياة الأمطار، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الميادين، حيث تستمر أعمال شفط وكسح المياه، حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع التراكمات، حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وتتواصل غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الامطار.

كانت بعض المراكز قد تعرضت أمس لسقوط أمطار متوسطة، وعلى الفور تمت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت للمياه، بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.