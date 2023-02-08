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الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:03 م
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محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.9%

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:03 م
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.9% اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 72.5%، مضيفاً بأن عدد الناجحين 6120 طالبا من إجمالى 8398 المقيدين بجميع مدارس المحافظة، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80%

هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق فى المراحل الدراسية المقبلة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تمت بكل دقة وتأنى من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.


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