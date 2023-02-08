محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لدراسة ظاهرة التغيرات المناخية والآثار المترتبة

الأسكندرية جاكلين منير

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية الاجتماع الأول للجنة التغيرات المناخية حيث تم مناقشة التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وكيفية التعامل معها.

وأكد محافظ الأسكندرية أن المحافظة بما لديها من مميزات أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضاً وتأثراً بالتغيرات المناخية، لذلك تم تشكيل لجنة للتغيرات المناخية لتكون بمثابة منظومة الأنذار المبكر لحماية الإسكندرية من نوبات الطقس الجامحة، ولكي تقوم بتحديد ودراسة الأحتياجات والمطالب لتطوير منظومة الأنذار المبكر من خلال التنبؤ بنوبات الطقس ، وتغير المناخ، ورصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب البحر من خلال القياسات المتاحة للعناصر الجوية، والتغير في هذا المنسوب ودراسة وجود الأجهزة التي يمكن تثبيتها في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات الجوية.

وتختص اللجنة أيضا بإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس والتي تؤثر علي المواطن السكندري، كما تهدف إلى إعداد برامج لتوعية المواطنين، وإعداد التوصيات الواجب إتخاذها لتقليل، ومنع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي للتعامل مع الظاهرة، وبناء القدرات في مجال مكافحة تأثير التغير المناخي وإرتفاع منسوب البحر.

وقال الشريف، إن هناك العديد من الدراسات والتجارب الدولية التي يمكن أن تستفيد منها اللجنة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنفقت وتُنفق المليارات لحماية الإسكندرية لمعالجة الأخطاء والعشوائية التي حدثت في المدينة منذ عشرات السنين، وعلى الجميع الآن التكيف مع تغير المناخ ، ويجب أن يتعاون الجميع الجامعات، والمجتمع المدني، والمؤسسات، وبيوت الخبرة، لأن الجميع له دور في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الجميع.

وأشارإلى أن أعمال حماية الشواطىء التي تقوم بها الدولة تتم طبقاً لنماذج رياضية وقياسات ودراسات علمية محلية ودولية على أعلى مستوى ، وعلى اللجنة إعداد برامج لتوعية المواطنين وتثقيفهم للتعايش والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.