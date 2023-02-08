.محافظة بورسعيد تُعلن عودة المياه تدريجياً خلال ساعتين بعد انقطاعها

أعلنت محافظة بورسعيد ، منذ قليل، عن عودة ضخ المياه تدريجياً إلى طبيعتها خلال ساعتين، وذلك بعد انقطاعها بسبب عطل مفاجئ بمحطة المياه الرئيسية.

وفوجئ أهالي بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، بانقطاع مياه الشرب عن شتى أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وقالت المحافظة في بيان لها منذ قليل: "تحيط محافظة بورسعيد، المواطنين بحدوث عطل مفاجئ بمحطة المياه الرئيسية، وتم التعامل على الفور، ويتم الآن بدء ضخ المياه تدريجياً، وسوف تعود إلى طبيعتها خلال ساعتين من الآن".

وبدأ الأهالي، في الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود انقطاع للمياه، والسؤال بهل توجد مناطق أخرى، حتى اتضح أن الانقطاع في شتى أرجاء المحافظة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت بالتواجد في مختلف الطرق فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد كثفت استعداداتها، وهناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأكد، أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال فترة سوء الأحوال الجوية .

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع خاصة التي تشهد مياه الامطار.

وأضاف، بأنه تم التنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار، فضلاً عن تحديد أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الإستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوي