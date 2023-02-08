محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات عامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العملية الآتية فى مناقصة عامة:

جلسة يوم الأربعاء 15 /2 /2023

عملية رصف الطريق المؤدي لموقع الحضانة بداية من طريق أم زغيو حتى وحدة التحفظ والإيداع بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 35 ألف جنيه

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

-الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

-رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

على أن يسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ،و يسدد التأمين النهائي الخاص بالعملية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات بنسبة 5% من قيمة العملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ،على ان آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد أعلاه.